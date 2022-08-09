غدًا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (بيجام بالكامل - عبد المنعم رياض - أم بيومي - أرض الجنينة - مدينة السعادة والتعاون - عزبة عثمان - منطقة منطي) وضعف المياه عن بعض مناطق حي شرق، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء من الساعة العاشرة مساء، حتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 11- 8- 2022.

جاء ذلك نظرا لوجود أعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ۱۲۰ من التليفون الأرضي أو المحمول.