رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع وزير الدفاع البوركيني تعزيز التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع وزير الدفاع وشئون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، بحضور سفير بوركينا فاسو بالقاهرة؛ أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها، والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة؛ لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية بوركينا فاسو.

وقال رئيس العربية للتصنيع، إن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية، مضيفًا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، مشيرًا إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا ببوركينا فاسو.

من جهته، أكد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، تفقد كل من رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الدفاع ببوركينا فاسو، معرض منتجات الهيئة، حيث أشاد وزير الدفاع البوركيني بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات، وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.