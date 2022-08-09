بـ200 مليون دولار.. تفاصيل خطة الحكومة لتحويل مجمع التحرير لـ"فندق عالمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه في إطار خطة الدولة ممثلة في صندوق مصر السيادي، لإعادة استغلال أصولها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير منطقة وسط القاهرة كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي، تم توقيع عدد من عقود الشراكة بين شركة كايرو هاوس – الشركة الممثلة للتحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز" ومجموعة "أوكسفورد كابيتال" وشركة "العتيبة للاستثمار" الفائز بأعمال تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير مع عدد من الشركاء للإعلان عن بدء العمل في المشروع مع كل من شركة اتحاد المقاولين (CCC) كالمقاول العام للمشروع، وشركة كروم لإدارة المشروعات، وشركة RMC للاستشارات الهندسية.

وأضاف "سليمان"، نتطلع لرؤية مجمع التحرير في شكله الجديد كنموذج لإعادة استغلال الثروات العقارية المميزة للدولة المصرية وإطلاق قيمتها الكامنة، من خلال اختيار هذه النخبة من الشركات الرائدة كشركاء تنفيذين لمشروع إعادة تأهيل مجمع التحرير وواثقون في قدراتهم على تنفيذ المشروع طبقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن حجم الاستثمارات في المشروع يقدر بـ200 مليون دولار وتهدف خطة التطوير لتحويل مجمع التحرير إلى مبنى فندقي فاخر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

قام بتوقيع اتفاقيات الشراكة كل من راندال لانجر، الشريك والشريك المؤسس لمجموعة جلوبال فينتشرز، إحدى شركات تحالف كايروهاوس، والمهندس محمد طارق كامل، المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين (CCC) ، والمهندس أحمد عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة كروم لإدارة المشروعات والمهندس شريف جمال- الشريك بشركة RMC للاستشارات الهندسية.

يعد مشروع كايرو هاوس هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة والذي تم تصميمه من قبل مكتب RATIO |smdpالمعماري ومقره شيكاغو، لتقديم تجربة فندقية فاخرة على أرض مصر.

ومن المخطط للمشروع أن يضم أكثر من 450 غرفة وشقة فندقية فاخرة، بالإضافة إلي عدد من المطاعم وأماكن مخصصة للاجتماعات وإقامة الفعاليات، و كذلك أكبر وجهة ترفيهية مفتوحة على سطح المبنى ستكون الأكبر من نوعها في القاهرة. ويمثل المشروع خطوة هامة نحو تصور الشكل المستقبلي لمنطقة وسط القاهرة بعد التطوير ليعد دعما مباشرا لنوع جديد من الاستثمار في الاقتصاد المصري. جدير بالذكر ان المشروع سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل خلال مرحلة التنفيذ.

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