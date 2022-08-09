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حقيقة وفاة شخصية سعودية بارزة أثناء إلقاء كلمة في مؤتمر بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد صفوت:

كشف مصدر بالسفارة بالقاهرة، حقيقة وفاة دبلوماسي، أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي الإفريقي، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير حسام أبوالعلا.

وقال المصدر لمصراوي، إن الشخص الذي توفى رجل أعمال سعودي ليس له علاقة بالسلك الدبلوماسي، مضيفا: "ليس سفيرًا ولا في الجامعة العربية".

ونفى ما نشر في أحد المواقع أن الشخص دبلوماسي سعودي، لافتًا إلى أن جثمانه غادر القاهرة إلى المدينة المنورة برفقة زوجته.

يذكر أن رجل الأعمال، سقط أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي الإفريقي، بدار حرس الحدود في القاهرة، والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير حسام أبوالعلا.

وسقط أرضًا مغشيًا عليه أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر، حيث كانت زوجته بجانبه، بالإضافة إلى ضيوف شرف المؤتمر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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