"المحطات النووية" تكشف موعد صب خرسانة المفاعل الثاني بالضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إنه وفقا للجدول الزمني المتفق عليه لمشروع المحطة النووية بالضبعة سيتم صب الخرسانة للمفاعل الثاني بقدرة 1200 ميجاوات نوفمبر المقبل، موكدًا أنه سيتم صب الخرسانة لباقي المفاعلات التي يبلغ عددها 2 بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل تباعًا.

وأضاف "الوكيل"، فى تصريحات لمصراوي، أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجاوات لتوليد الكهرباء، وفقًا للجدول الزمنى للمشروع تجاريًا في 2028، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعًا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها في 2030 لتصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميجاوات.

وأوضح أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات تعتبر صديقة للبيئة وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثاني أفضل مشروع بالعالم، مضيفًا أن الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ممثلة في شركة روساتوم الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، و يحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشري".

يذكر، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أصدرت تراخيص الإنشاء للوحدة الأولى والسماح بالبدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى لمحطة الضبعة النووية بتاريخ 29 يونيو 2022.