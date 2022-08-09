الجيزة تنظم ورشة عمل بنادي القرية الذكية لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت محافظة الجيزة، ورشة عمل بنادي القرية الذكية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance وذلك لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية للمحليات lgs.gov.eg في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية في ضوء خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة .

وقالت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إن الورشة شهدت عرض طرق تقديم الطلبات والدفع من خلال بوابة الخدمات الحكومية للمحليات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المركز التكنولوجي مما يوفر الوقت والجهد ويمنع التكدس داخل المراكز التكنولوجية بالجيزة.

كما شملت الورشة شرح التحديثات التي تمت على منظومة المراكز التكنولوجية مثل طلبات التسجيل المكاني وطلبات الاشتراطات البنائية الجديدة وغيرها من الآليات التكنولوجية الحديثة.

حضر الورشة ممثلي المركز التكنولوجي بالمحافظة والمراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز ومدن الجيزة.