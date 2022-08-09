أخبار مصر

قومي المرأة ينعي الفنانة رجاء حسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و أعضائه ببالغ الحزن والأسى الفنانة رجاء حسين التي وافتها المنية اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء - عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزا فنيا محبا لمصر ، فنانة حفرت اسمها فى وجداننا بأعمالها الرائعة على مدار سنوات ، فنانة عظيمة مخلصة لفنها استمتعنا باعمالها وأدائها العظيم.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي و المواساة لأسرة و أصدقاء الفقيدة سائلين الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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