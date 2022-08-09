حبس 4 أشخاص متهمين بقتل مسن وتهشيم رأسه بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بالتجمع الخامس، حبس 4 أشخاص متهمين بقتل مسن وتهشيم رأسه داخل مسكنه أثناء قيامهم بسرقته، وكذا طلبت تحريات رجال البحث بوزارة الداخلية عن الواقعة، وطلبت صحيفة الحالة الجنائية عن المتهمين الأربعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص يدعى "حامد. م"، في العقد السابع من العمر، داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مصاب بجرح بالرأس، وبإجراء التحريات توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهما سيدتين، حيث ألقى رجال الأمن القبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتم إخطار جهات التحقيق المختصة بالواقعة، وبعرض المتهمين للتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث أقرت إحدى المتهمات بأنها نظرًا لسابقة عملها طرف لدى المجنى عليه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وتابع المتهمين أمام جهات التحقيق أنهم استولوا على مبلغ مالي، وجهاز أي باد، و4 هواتف محمولة، وحافظات نقود، وطبنجة صوت، ولاذوا بالفرار، وقاموا بشراء بعض المتعلقات من متحصلات واقعة السرقة.

كما أقر المتهمين جميعا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، والتخلص من الهواتف المحمولة المستولى عليها وحافظات النقود بإلقائهم بالطريق العام.

وقررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس حبس المتهمين الأربعة، وأسندت إليهم تهمة قتل مسن وتهشيم رأسه داخل مسكنه وسرقته، وكذا طلبت تحريات رجال البحث بوزارة الداخلية عن الواقعة، وطلبت صحيفة الحالة الجنائية عن المتهمين الأربعة.