منها فحص هاتف المجني عليها.. 5 إجراءات من النيابة العامة في مقتل "فتاة الزقازيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر المستشار النائب العام، بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها "سلمى" الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق.

واتخذت النيابة العامة مجموعة من الإجراءات بشأن الواقعة جاءت على النحو التالي:

- الانتقال إلى مسرح الجريمة مع الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية؛ لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها.

- التحفظ على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

- التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم.

- انتداب الطبيب الشرعي، لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذا فحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار.

- فحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وحددت عددًا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم.