تحقيقات النيابة في مقتل "فتاة الزقازيق": الجاني طعنها في مكان عمل صديقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر المستشار النائب العام، بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها "سلمى" الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه المتهم إسلام محمد ارتكب جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدًا.

وطعن المتهم المجني عليها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وجاري استجوابه أمام جهات التحقيق.