شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تحصيل رسوم طلاب فصول الخدمات بمنافذ التحصيل الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم إتاحة قيام طلاب فصول الخدمات بالمدارس الثانوية بنوعياتها المختلفة بسداد مقابل الالتحاق بفصول الخدمات المسائية بجميع أنوعها، وقيمة الاشتراك السنوي المقرر بالقرار 160 لسنة 2020، وذلك من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة بموجب الرقم القومي للطالب على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على أن يقوم الصندوق بسداد أنصبة الجهات الواردة بالقرارات الوزارية من المحصل الفعلي بموجب أمر دفع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأ العام الدراسى 2023، السبت 24 سبتمبر 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى 2023 يبدأ فى شهر سبتمبر، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأوضحت الوزارة ، أنه يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.