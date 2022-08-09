شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامى لدورى أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتوررة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الحفل الختامي لبطولة دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية " دور أيتام ودفاع " على مستوى الجمهورية، كما قامت بتكريم الدور الفائزة من دورى أبناء مصر من دور الرعاية وتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الكؤوس علي أبناء.

وحضر الاحتفالية كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، منهم الكابتن أحمد حسن، والكابتن سيد معوض، والكابتن علاء نبيل، والكابتن محمد عبد الجليل، والكابتن تامر عبد الحميد، والكابتن أسامة عرابي، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات ورئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب، والأستاذ أحمد البشبيشي مدير العلاقات الحكومية شركة استادات للاستثمار الرياضي، وممثلي الجمعيات الأهلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير لنجوم مصر الكبار الذين حضروا الاحتفالية لدعم أبناء مصر، حيث يتميز نجوم كرة القدم المصرية بالإنسانية والوطنية، ويقدمون نموذجًا فريدًا في دعم أبناء مصر وتشجيعهم كي يصبحوا نجومًا كبار في المستقبل القريب.

وأشادت القباج بالمستوى المتميز لأبناء مصر من دور الرعاية، حيث تهدف تلك المبادرة إلى اكتشاف المواهب في كرة القدم وتقديمهم إلى الأندية المصرية بدعم من الوزارة من أجل تحقيق طموحات الأبناء في ممارسة واحتراف كرة القدم ، مؤكدة أن الوزارة تولى اهتماماً كبيرًا برعاية أبناء مصر، خاصة أن تنمية الأبناء والاستثمار في طاقاتهم يحمل في طياته شكلًا من أشكال الانتماء والوفاء للوطن.

وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ببذل قصاري الجهد كي نوفر الحياة الكريمة لأبناء مصر في ظل قيادة سياسية حكيمة، مؤكدة أن دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية جاء استكمالاً لمبادرات التواصل والدمج المجتمعي من خلال كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى التي تحظى باهتمام أبناء دور الرعاية.

وأشارت القباج إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع شركة استادات للاستثمار الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية بين أبناء مصر، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة لإيجاد قاعدة كبيرة من الأبطال الرياضيين من أبناء مصر.

ومن جانبها قالت اللواء الدكتور هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرقابة التفتيش والمنسق العام لمبادرة دوري أبناء مصر لكرة القدم إن تلك المبادرة ستكون سنوية، كما ستكون نواة لإنشاء كيان رياضي داخل الوزارة ليضم المتميزين والموهوبين رياضياً من أبناء دور الرعاية تحت إشراف وتدريب نجوم كرة القدم المصرية، حيث تم اختيار 250 ابنا من أبناء الدور المتميزين لتكوين ذلك الفريق المرتقب من سن 9 سنوات إلى 21 سنة، كما سيتم وضع خطة لتنظيم معسكر وتجمع هؤلاء اللاعبين الذين تم اختيارهم بهدف تدريبهم وإثقال الموهبة للالتحاق بالأندية المصرية وتمثيل الوزارة في المسابقات المحلية والدولية.

وأضافت أبو العمايم أن الوزارة نظمت النسخة الأولى من الدوري وشارك فيها أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة في مسابقات مختلفة تحت سن 13 سنة، والمسابقة الأخيرة من سن 17 إلى 21 سنة قد فاز في التصفيات الأولى دور رعاية الموحدين بالإسكندرية وبنين مطروح وعبد الحليم محمود بالإسكندرية بالمراكز الأولى ، كما فاز بالمركز الأول دور إسماعيل سلام بالمنوفية ودار البنين بالمنصورة ومؤسسة التقوى وفجر الإسلام بدمياط ودار البنين بكفر الشيخ.

وأوضحت أبو العمايم أنه عقب التصفيات الأولى التي استمرت أكثر من شهرين استضافت دور الرعاية الفائزة بالمراكز الأولى بمحافظة القاهرة التصفيات النهائية لتفوز دار رعاية جمعية أولادى بالمعادي بنين علي لقب بطل الجمهورية في كل المسابقات كما تم تنفيذ الدوري لدور الدفاع لـ 40 مؤسسة بإجمالي 412 ابنا بمراحل عمرية من 9 إلى 21 سنة وفازت خلال التصفيات دور التربية بالجيزة ودار ( قد الحياة ببورسعيد ) وجمعية الحرية بالإسكندرية