شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الطبية بحياة كريمة: نجتمع أسبوعيًا لبحث حالات تحتاج رعاية طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة آية سليمان، عضو اللجنة الاستشارية الطبية بالقطاع الطبي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري – "حياة كريمة"، أن اللجنة تجتمع أسبوعيًا لبحث الحالات على مستوى الجمهورية، التى تحتاج عناية ورعاية طبية، وتم رصدها من قبل القطاع الميداني للمبادرة، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة من مختلف التخصصات، ما يجعل قرارات التوصية التي تصدر عن المؤسسة للمرضى منضبطة.

وقالت سليمان خلال مداخلة تليفزيونية، عبر برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC"، أن القطاع الطبي في المبادرة يعمل على توفير كافة أشكال الرعاية الصحية والطبية للمرضى على مستوى الجمهورية، ما يوفر العناية لبعض المناطق لا يوجد بها تغطية صحية، لافتةً إلى أن المبادرة تقوم بعقد بروتوكولات مع عدد من مقدمي الخدمات الطبية بمختلف أشكالها، وذلك بهدف تقديم حياة كريمة لكافة المصريين.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- المشروع القومي لتطوير الريف المصري- هي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

كما تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وهي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.