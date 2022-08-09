التأديبية تلغي مجازاة أستاذ جامعي متهم بالتسبب في ضياع ورقة طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة أستاذ جامعي يشغل وظيفة أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب، بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من التسبب في فقد ورقة إجابة في مادة الباثولوجي لأحد الطلاب، بعد أن طلبتها المحكمة لإقامة الطالب دعوى قضائية يتظلم فيها من حصوله على درجات أقل من مستواه، وجاء حكم المحكمة بإلغاء الجزاء، بعد تأكدها من ضعف أسباب الاتهام الموجهة له.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 57 لسنة 56 ق.

وذكرت المحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري بإحدى الجامعات، وكان مكلفا برئاسة كنترول الفرقة الثالثة للكلية، وبمناسبة إقامة طالب دعوى قضائية لإعادة تقييم وتصحيح إجاباته في مادة الباثولوجي بالفرقة الثالثة للعام الجامعي 2018، فقد تمت مخاطبة الكنترول، رئاسة الطاعن بكتاب تسلمه لتقديم كراسات الإجابة كاملة.

ثم تم تغيير تشكيل كنترول هذه الفرقة الدراسية لتُسند رئاسته لأحد أقران الطاعن من أساتذة الكلية، والذي تسلم الكنترول بكافة محتوياته فتمت موافاة الشئون القانونية بالجامعة بثلاث كراسات فقط من أصل أربع كراسات تخص الطالب المذكور، نظرًا لعدم التمكن من العثور على نموذج إجابته على الورقة الأولى من الفصل الدراسي الأول لمادة الباثولوجي بالعام الجامعي 2017-2018.

وأضافت المحكمة، أنه تم التحقيق مع الطاعن عام 2020، وسئل عن معلوماته عن فقد ورقة الإجابة المشار إليها وعن مدى علمه بكتاب مطالبته باستخراجها، وعن مدى علمه بفقد هذه الورقة قبل تسليمه الكنترول إلى من خلفه لرئاسته، وعن مدى تحويل أوراق إجابة الطلاب عن ذلك العام الدراسي إلى مخزن الكنترول، وعن المدة المتطلبة بعد تمام الامتحانات حتى يتم اتخاذ هذا الإجراء، وتم توجيه اتهامات إليه تمثلت في إنكاره تسلم كتاب عميد الكلية محل عمله بشأن البحث عن أوراق الطالب المذكور سلفا، رغم تسلمه هذا الكتاب من الموظف المختص وتوقيعه عليه بالعلم، مما يدل على علمه بفقد ورقة إجابة المادة المنوه عنها.

ورأت المحكمة أن التحقيقات جميعها، سواء الأولية أو الأخيرة، قامت على غير موضوع واضح للعيان، غير محددة ملامحه للطاعن حين خضع للتحقيق، فجاءت الاتهامات الموجهة إليه واهنة، غير قائمة على معلومات واضحة أو أدلة أو تساؤلات، على أقل تقدير، قد تثمر عن قرائن تُظهر خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، فخرجت من إطار التحقيقات التي يمكن عدلا وحقا الركون إليها كسبب في إصدار قرار بمجازاته بالجزاء المذكور، مما يقوم معه جزاؤه على غير أساس صحيح من القانون خليق بالإلغاء.