أمن القاهرة يكشف تفاصيل العثور على جثة شخص بمسكنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مصاب بجرح بالرأس.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية، سيدتين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث أقرت إحدى المتهمات بأنها نظراً لسابقة عملها طرف لدى المجنى عليه ، إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته بالإشتراك مع باقى المتهمين ، وإستولوا على (مبلغ مالى - جهاز أى باد – 4 هواتف محمولة - حافظات نقود - طبنجة صوت) ، ولاذوا بالفرار.

وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، جهاز أي باد ، 3 هواتف محمولة قاموا بشرائها من متحصلات واقعة السرقة ، طبنجة صوت) بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، والتخلص من الهواتف المحمولة المستولى عليها وحافظات النقود بإلقائهم بالطريق العام.