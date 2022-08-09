النيابة تحقق في وفاة غرقا بـ ترعة البحارة بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في وفاة طفل غرقاً بـ مياه ترعة البحارة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال جثة طفل 3 سنوات ولا يوجد به إثار إصابات وادعاء غرق ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بأنه أثناء لهوه أمام المنزل سقط في مياه الترعة ولقي مصرعه غرقاً ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتم التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت الينباة العامة لمباشرة التحقيقات.