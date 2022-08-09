تغيير اسم جزيرة الوراق.. أول تعليق من الشركة صاحبة "مخطط حورس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت سمية بقي الدين، مدير عام شركة كيوب للاستشارات، إنها لا تعلم مدى تنفيذ تصور الشركة بشأن تطوير جزيرة الوراق من عدمه، مشددة على أن هذا الأمر يعود إلى هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.

وشركة كيوب للاستشارات هي صاحبة أشهر مخطط متداول لتطوير جزيرة الوراق والتي سيتم تغييرها لاسم حورس.

وأضافت في تصريح خاص، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن "رؤية الشركة لتطوير جزيرة الوراق كانت مُقدمة قبل عام 2010".

وتابعت مدير عام شركة كيوب: "المشروع كان متقدم قبل الثورة، أكيد الوضع اتغير ومعرفش هينفذوا إيه دلوقتي، شغلنا كان رؤية".

وواصلت: أنا سمعت إن الجزيرة هتكون باسم حورس وفي برج باسم حورس أيضا، لكن معرفش إيه اللي هيتنفذ، ممكن يجيبوا استشاري تاني، والأمر يرجع لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 71% من أراضي جزيرة الوراق أصبحت في حوزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مخطط تطوير جزيرة الوراق.