الطقس في أسبوع.. ارتفاع الرطوبة وأول فرص لسقوط الأمطار (بيان)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 10 أغسطس 2022 إلى الاثنين 15 أغسطس 2022.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في الرطوبة النسبية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة، رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة، رطب على باقي الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة مئوية التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأربعاء 10 أغسطس 2022

- فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (30% تقريبا)، على مدينتي (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

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