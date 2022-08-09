شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة زويل تخصص 5 منح دراسية لأبناء شهداء القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن تخصيص عدد خمس منح دراسية كاملة بالمجان في جامعتها لأبناء شهداء العمليات العسكرية الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعًا عن مقدراته.

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن قرار مجلس الإدارة يأتي في إطار دور المدينة الوطني والداعم للقوات المسلحة المصرية وجهودها التنموية، وردا للجميل خاصة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي من قامت بالإشراف على تنفيذ مقر المدينة بحي حدائق أكتوبر على مساحة 200 فدان وطبقا للمواصفات القياسية وعلى أرقي المعايير العلمية الحديثة لتصبح منارة للعلم والمعرفة في الشرق الأوسط.

وأفاد عبدربه أنه بدءًا من الموسم الدراسي القادم 2023/2022 سيتم تفعيل هذه المنح للطلاب من أبناء الشهداء بعد اجتياز اختبارات القبول بالمدينة التي تعد المعيار الأساسي للقبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمساريها العلمي والهندسي وكذا كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

ويذكر أن مدينة زويل تستعد لافتتاح مرحلتها الثانية المتمثلة في المبنى الأكاديمي الأكبر فى مصر والشرق الأوسط بمساحة 110 آلاف متر مربع ويضم أحدث القاعات والمعامل التي توفر بيئة خصبة لإبداع الطلاب والباحثين.