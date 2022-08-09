شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: تحرك الإرهابيين بباكستان ردا على نجاح الأمن فى دك معاقلهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استهدف هجومين انتحاريين قافلتين للجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، في منطقة "مير على" بشمال وزيرستان، ما أسفر عن مقتل ( 8 ) من أفراد الجيش الباكستاني وإصابة ( 3 ) آخرين.
وأعد مرصد الأزهر تقريراً عن حصيلة الهجمات الإرهابية في باكستان خلال شهر يوليو المنصرم 2022 والذي يظهر فيه تحول الجماعات الإرهابية هناك من الهجوم إلى الدفاع بعد نجاح قوات الأمن في تحجيم نشاطها وضرب معاقلها بقوة خلال عدد من العمليات العسكرية الناجحة، ولعل الهجومين الانتحاريين ما هو إلا محاولة بائسة من الجماعات الإرهابية للعودة بنشاطها الدموي ضد قوات الأمن والمدنيين وهو ما تواجهه حكومة باكستان وقواتها بقوة وحكمة.
وتقدم مرصد الأزهر بخالص العزاء لدولة باكستان قيادة وشعبًا، ولأسر الضحايا ممن فقدوا ذويهم ضحية هذه الهجمات الإرهابية، مشددًا على أنَّ استهداف عناصر الجيش والشرطة إرهاب دموي لا يمكن أن يبرره معتقد، ولا يقوم بتنفيذه سوى عقول شيطانية أدمنت إراقة الدماء ونشر الفوضى. ويجدد المرصد رفضه كافةَ أشكالِ العنف، ويدعو إلى تكثيف جهود القضاء على الجماعات الإرهابية على كافة الأصعدة فكرياً وعسكرياً.