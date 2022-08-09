جرد ابنه من ملابسه في الشارع.. كشف ملابسات فيديو استغاثة أم من طليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتعرضها وأسرتها للاعتداء بالضرب من قِبل زوجها السابق، وضبط مرتكب الواقعة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات بقيام طليقها بالتعدي على نجلتها ونجلها بالضرب وتجريد نجلها من ملابسه أمام المارة بالشارع والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر".

بالفحص تم تحديد السيدة المشار إليها (ربة منزل – لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وتبين سابقة قيامها بتحرير محضر ضد زوجها السابق (له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر" لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبمواجهته بأقوال المجني عليها أنكر ماجاء بأقوالها من قيامه بالتهجم على نجله ونجلته وتجريدهما من ملابسهما، وأقر بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما وتحريضها لنجلته على ترويج مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.