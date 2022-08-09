ضبط 5 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 5 مليون قرص لأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا داخل مخزن تابع لإحدى الصيدليات بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى قيام المدير المسئول عن صيدلية، كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركياً وغير المسجلة لدى الجهات المختصة بمخزن "بدون ترخيص" أعلى الصيدلية المشار إليها، تمهيدًا لطرحها للبيع، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه، وبحوزته 1,200,000 مليون قرص لأدوية مستوردة خاصة بعلاج بعض الأمراض بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون إشراف طبي، و4 مليون قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض بدون مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.