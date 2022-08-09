توكتوك اصطدم بـ تريلا.. النيابة تحقق في إصابة 5 أشخاص بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالصف، التحقيق في إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم دراجة نارية توك توك بسيارة نقل "تريلا" بقرية الجمال بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

البداية عندما تلقى المقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بقرية الجمال بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام دراجة نارية توك توك بسيارة نقل ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.