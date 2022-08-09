"اصطدم بموظف الكارتة".. تجديد حبس سائق تسبب في وفاة شخص بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سائق ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة موظف تحصيل الرسوم، بعدما اصطدم بسيارته في كابينة التحصيل مما أدى إلى وفاته.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي سائق سيارة اصطدم بسيارته في كارتة على الطريق وتسبب في وفاة موظف التحصيل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

البداية بتلقي العقيد تامر صالح مفتش مباحث مركزي شرطة الصف وأطفيح بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، مفاداه تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد باصطدام سيارة بكارتة علي الطريق بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة مسرعة اصطدمت بالكارتة مما تسبب في مصرع موظف التحصيل، وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.