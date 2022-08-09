ملتقى أولادنا يواصل الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يواصل ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة، استكمالًا للنجاح الذي شهده الملتقى على مدار دوراته الخمس السابقة.

حيث أقيم بمقر المؤسسة اليوم أول اجتماع للجنة الإعلامية برئاسة سهير عبدالقادر مؤسس ورئيس ملتقى أولادنا، والدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ونائب رئيس المؤسسة، لمناقشة خطه التغطية الإعلامية للحدث.

فيما سيتم تنظيم المؤتمر الصحفي للكشف عن التفاصيل الكاملة للدورة السادسة، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

يقام الملتقى تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظمه مؤسسة «أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة» برئاسة سهير عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وأكدت "عبدالقادر"، أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كورونا حرصا على سلامة المشاركين.

وأشارت إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين اولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركه، وكذلك يساهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.

تضم اللجنة الإعلامية كل من الكاتب الصحفي وليد الدرمللي المنسق العام للملتقى، والكاتب محمد لطفي، محمد نحلة، إسراء شاهين.

كما شارك في الاجتماع كل من، لؤي فهمي المدير الفني للملتقى، والكاتبة أميرة لطفي مسؤول المطبوعات، رانية عدنان مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي.