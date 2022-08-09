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يؤلمني انشغال الناس بها.. أسامة الأزهري يعلق على تصريحاته بشأن عدم مصرية فرعون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى؛

علّق الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، على مع آثاره مؤخرًا على قناة dmc بشأن أن فرعون لم يكن مصريا.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في تصريحات له الثلاثاء، إن ما ذكره عن فرعون وأنه لن يكن مصريا كان تعليقا عابرا ولم تكن حلقة مستقلة، وهذا الأمر يتراجع تماما في سُلم الأولويات، وقضية هامشية ليست لها قيمة أو وزن.

وأوضح أسامة الأزهري: "مصرية فرعون من عدمه ليس لها أي قيمة، هموم الوطن المصري أهم من ذلك": متابعا: "يؤلمني كثيرا انشغال الناس بهذا الأمر".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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