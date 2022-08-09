بعد اغتيال شهداء نابلس.. إصابة 9 شباب في مواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - اندلعت يوم الثلاثاء، عدة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية.

من جهته، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 6 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الحي وصلت مجمع فلسطين الطبي برام الله، بينها إصابتان خطيرتان (حالتهما مستقرة).

بينما أصيب 9 شبان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي، عقب قمع مسيرة منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شهداء في مدينة نابلس.

وذكر الهلال الأحمر، أن شابا أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وكان عشرات الشبان قد وصلوا إلى مدخل البيرة الشمالي، بعد دعوات للتظاهر عند نقاط التماس، تنديداً باغتيال الشهداء الثلاثة، وهم: إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال، وإصابة 69 آخرين بجروح، وصفت سبع منها بالخطيرة.

فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب الاعلان عن الاضراب العام في محافظة الخليل، استنكارا لجريمة اغتيال الاحتلال لشهداء نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين الفتية وقوات الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، فيما اعتلى جنود الاحتلال و القناصة أسطح المنازل والمحال التجارية، وشرعوا بإطلاق الرصاص المطاطي، والقنابل الصوتية باتجاه الفتية.