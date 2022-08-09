مدبولي يكشف روشتة الحكومة لزيادة موارد العُملة الصعبة بصورة غير تقليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تضاعف أسعار السلع المستوردة مثل القمح وغيره، يضغط ويضاعف الطلب على العملة الصعبة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء: "احنا بنشرح لحضراتكم التحدي وإزاي بنزود مواردنا من العُملة الصعبة بصورة غير تقليدية؛ زي توطين الصناعة والتصدير، وزي السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، بالتزامن مع تقليل الاستيراد".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أهم موارد زيادة العملة الصعبة هو الغاز الطبيعي.

وتابع مدبولي: الرئيس السيسي وجّهنا من 3 أو 4 سنين لما بدأنا نتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي؛ وأهمها كان حقل ظهر، وكان التوجيه اختصار مدة تنفيذ المشروع لأكثر من النصف؛ فمصر كانت تستورد الغاز قبل تشغيل مشروع حقل ظهر، ولولا رؤية الرئيس الثاقبة كان هيتضاف إلى فاتورة الاستيراد احتياجاتنا من الغاز.

واستطرد رئيس الوزراء: رؤيتنا كانت كيف نزود الصادرات من الغاز، وخدنا قرار من أكتوبر الماضي؛ نظرنا إلى محطات الكهرباء بدل ما نوفر غاز نوفر مازوت.

وقال مدبولي: أكثر من 60% من إنتاجنا يذهب إلى محطات الكهرباء، وكل ما هنقدر نرشد من الغاز الطبيعي هنصدر أكتر ويبقى عندنا عُملة صعبة.

وتابع رئيس الحكومة: نجحنا في هذا الأمر، وبدأنا عملية الاستبدال، ونجحنا من خلاله في تحقيق فائض نصدره بقيمة 100 أو 150 مليون دولار شهريًّا.