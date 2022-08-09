مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتأجيل رفع أسعار الكهرباء حرصا على المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن أسعار الغاز الطبيعي تتوالى في الزيادة على المستوى العالمي، وفي تلك الحالة تضطر الدولة لرفع أسعار الكهرباء لكي يرشد المواطن المصري في استهلاكه، مستدركا: لكن هذا لم يحدث، تم التأجيل لبداية العام المقبل.

وتابع مدبولي، في مؤتمر صحفي لمجلس الوزاء، اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أمر بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء حتى العام المقبل، لتخفيف الأعباء على المواطن المصري خلال موجة زيادة الأسعار التي تشهدها البلاد، جراء الأزمات العالمية.

​