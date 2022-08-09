تطبق الأسبوع المقبل.. الحكومة: 6 قرارات جديدة لترشيد الكهرباء (قائمة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عدة قرارات من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي في مقر الحكومة اليوم: بدأنا في الحكومة وهنعلن في اجتماع الحكومة القرارات وهيبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل فورا.

وكشف مدبولي أهم القرارات وهي:

1- ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، وقطع الكهرباء عن كل المباني الحكومية، عدا الوحدات اللي ليها طبيعة خاصة.

2- إيقاف الإنارة الخارجية للمباني.

3- تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بخطة واضحة بالتعاون مع الوزارات، موضحا: "بدأنا، كان بيتم إنارة ميدان التحرير، وقفنا الكلام ده، التطبيق الكامل الأسبوع المقبل".

4- ضرورة التطبيق وبصورة قوية، للتوقيت الصيفي للمولات والمحال العامة يعني 11 م تغلق، والأهم إن المولات اللي فيها تكييف مركزي يكون 25 درجة فأكثر.

5- خفض الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية، وغلق إنارة الاستادات الكبيرة والمنشآت الضخمة

6- إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات، الأولوية للتي تستهلك غاز طبيعي أقل وتنتج كهرباء أكثر، زي محطات سيمنز