الأزهري: المذهب الأشعري الأقوّم في فهم الإسلام ويعصم من الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن المذهب الأشعري هو الأقوم في فهم الإسلام، ويعد مدرسة علمية تعصم من الإرهاب، وحائط صد عظيم الأفكار المولدة للإرهاب.

وأضاف في تصريحات له، الثلاثاء، أن المؤسسات الدينية تحتاج إلى اقتحام وسائل التواصل الاجتماعي، وتبادل بالهجوم ولا تنتظر أن تكون رد فعل، لمواجهة الآراء والفتاوى الشاذة التي تصدر من المتطرفين.

وأشار إلى أنه تقدم منذ فترة برؤية واضحة للمؤسسات الدينية حول كيفية مواجهة الجماعات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم ينفذ منها شيئا، متابعا:"حتى الآن لا أعرف أين المعوقات؟".