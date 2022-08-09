شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: رقم موحد غير مكرر لكل منشأة بمنشآت السجل التجارى مكون من 15 خانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنّ مكتب السجل التجارى النموذجى ببنى سويف ،يعد أول مكتب فى محافظات الوجه القبلى يقدم خدمة اعتماد وزارة الخارجية لخدمات السجل التجارى التى يحتاجها أصحابها لتقديمها للدول الأجنبية، ويقع المكتب على مساحة 400 متر ويتضمن 7 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل فى المكتب من 350 الى 400 معاملة يوميا ،كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مكتب السجل التجارى النموذجى بمدينة بنى سويف، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشائه فى عام 1934،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة،كما انه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم فى احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مره وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة (شاملة فروعها) بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجارى، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمى للتاجر حيث كان فى السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأه ذات الفروع المتعددة.

وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات اليكترونيا، يأتى ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى وبلغ عدد المكاتب الجديدة التى تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجارى 8 مكاتب ليصل إجمالى عدد مكاتب السجل التجارى حاليا الى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.

كما افتتح أيضا الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف من مقر مكتب السجل التجارى النموذجى ببنى سويف عبر "الفيديو كونفرنس" 6 مكاتب سجل تجارى " مكتب جنوب القاهرة، الخانكة بالقليوبية، شبرا الخيمة بالقليوبية، أشمون بالمنوفية ،مغاغة بالمنيا، كوم حمادة بالبحيرة.