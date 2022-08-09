شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الدقهلية تعلن عن خطوات الدعم القانونى والفنى مجانا فى شكاوى الضرر الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية لأطباء المحافظة عن الخطوات التي يتم إتباعها عند تعرض الطبيب لشكوى ضده بإدعاء الخطأ الطبي والتسبب في ضرر طبي، ودعت نقابة أطباء الدقهلية أطباءها للتواصل معها في مثل هذه الشكاوى لتقديم الدعم القانوني والفني مجاناً.

ومن جهته قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية إنه عند تقديم شكوى ضد طبيب بدعوى تسببه في ضرر طبي، تقوم جهات التحقيق بالاستعلام عن الطبيب من نقابة أطباء الدقهلية، وعندها تتواصل النقابة مع الطبيب لتقديم الدعم القانوني عن طريق فريق من محامي نقابة الدقهلية و كذلك تقديم الدعم الفني بالتعاون مع قسم الطب الشرعي والسموم بكلية طب المنصورة، مشيرا إلى أنه يتم حضور محامي نقابة أطباء الدقهلية مع الطبيب المشكو في حقه أمام النيابة دافعاً بالمستندات التى تدعم موقف الطبيب، مؤكدا أنه تم إنهاء وحفظ 98% من الشكاوى المقدمة ضد الأطباء والتي تم اتخاذ هذه الإجراءات بها.

من ناحيته، قال الدكتور عبد الناصر البحير وكيل نقابة أطباء الدقهلية، إنه إلى حين صدور قانون المسؤولية الطبية فإن نقابة أطباء الدقهلية تسعى إلى تقديم كافة أوجه الدعم القانون والمهنى للأطباء فى شكاوى وقضايا الضرر الطبي، مؤكداً على حرص مجلس نقابة أطباء الدقهلية على حماية الأطباء من الوقوع في براثن الابتزاز والاستغلال بكافة صوره، ودعا أطباء الدقهلية إلى التواصل مع مجلس نقابة أطباء الدقهلية عند تعرضهم لمثل هذه الشكاوى وعدم الانصياع للمتاجرين والمتربحين من قضايا المهنة.