"القومى للبحوث" ينظم مؤتمر لتكنويوجا الأغشية وتطبيقاتها لمعالجة مياه الصرف

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومى للبحوث المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها، برئاسة الدكتور احمد شعبان، ويعقد المؤتمر يومى 15 و16 أغسطس الجارى.

وتدورمحاور المؤتمر حول...

- أنظمة مجمعة من الاغشية لمعالجة مشاكل الصناعة مثل الصناعات البترولية والاغذية والنسيج والاصباغ.

- الترشيح الفائق ومعالجة مياه الصرف المختلفة.

- اغشية التناضح الاسموزي العكسي والامامي واغشية الترشيح متناهي الدقة والتطبيق في تحلية مياه البحر.

- التقطير الغشائي و التبخير الفوقي.

- تطبيقات الغشاء الكهربي.

- فصل الغازات و خلايا الوقود.

- التطبيقات الطبية والحيوية والدوائية.

- الاغشية السيراميكية.

- المفاعل الحيوي الغشائي والترشيح الميكروني.

وسيناقش المؤتمر مساهمات وبيانات من وجهات نظر متعددة تجمع بين الأكاديمين وقطاع الصناعة بالبحوث إلى مساهمات وبيانات من وجهات نظر متعددة تجمع بين الأكاديمين وقطاع الصناعه بالبحوث المختلفة، بما في ذلك وجهات النظر الرئيسية التي تحافظ علي البيئة وحل مشاكل أزمة المياه وكيفية زيادة الوعي في القرى الريفية للحفاظ علي موارد المياه النظيفة. وتعد دورات تنمية الشباب وتدريبهم أحد الأهداف المهمة لخلق فرص عمل جديدة وهو ما تحقق من خلال عقد أكثر من عشر دورات تدريبية وورش عمل تغطي تصنيع الأغشية وإنتاج الفلاترو الشمعات وتركيب أنظمة تنقية المياه وصيانتها.

وأكد بيان صادر عن المركز القومى للبحوث، تظهر الإحصاءات ، من ناحية ، و التي حققت بعض التقدم من حيث الابتكار حتى الآن بينما من ناحية أخرى لا تزال هناك تحديات كبيرة لقطاع العلوم والبحوث، بالإضافة إلى الدعم في تنظيم الفعاليات العلمية كمؤتمرات وورش عمل،هذا بالإضافة الي إقامة الكثير من المعارض على هامش مؤتمرات المياه في مصرختلفة، بما في ذلك وجهات النظر الرئيسية التي تحافظ علي البيئة وحل مشاكل أزمة المياه وكيفية زيادة الوعي في القرى الريفية للحفاظ علي موارد المياه النظيفة. وتعد دورات تنمية الشباب وتدريبهم أحد الأهداف المهمة لخلق فرص عمل جديدة وهو ما تحقق من خلال عقد أكثر من عشر دورات تدريبية وورش عمل تغطي تصنيع الأغشية وإنتاج الفلاترو الشمعات وتركيب أنظمة تنقية المياه وصيانتها.