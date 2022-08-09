وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري النموذجى فى بنى سويف.. صور

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الثلاثاء مكتب السجل التجارى النموذجى بمدينة بنى سويف، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وتفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجارى النموذجى، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يخدم محافظة بنى سويف وبصدد التوسع فى انشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

كما افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف من مقر مكتب السجل التجارى النموذجى ببنى سويف عبر "الفيديو كونفرنس" 6 مكاتب سجل تجارى " مكتب جنوب القاهرة، الخانكة بالقليوبية، شبرا الخيمة بالقليوبية، أشمون بالمنوفية ،مغاغة بالمنيا، كوم حمادة بالبحيرة.



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (1)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (2)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (3)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (4)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (5)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (6)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (7)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (8)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (9)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (10)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (11)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (12)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (13)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (14)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (15)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (16)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (17)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (18)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (19)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (20)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (21)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (22)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (23)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (24)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (25)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (26)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (27)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (28)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (29)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (30)



جولة وزير التموين بمحافظة بنى سويف (31)