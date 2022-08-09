شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اللقاء الأول للشباب ضمن الحوار الوطنى للتغيرات المناخية فى وزارة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، اللقاء الأول الخاص بفئة الشباب للمشاركة فى الحوار الوطنى للتغيرات المناخية، الذى يستضيفه المركز الثقافى البيئى بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية وتحت رعاية وزارة البيئة والدكتورة ياسمين فؤاد، بحضور المهندسة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بمكتب وزيرة البيئة ومسئول الاستدامة بمؤتمر المناخ الـ cop27، والمهندسة ليديا محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا وبحوث تغيرات المناخ بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، وإسلام محمد مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، وحسام أمين ممثل فرع القاهرة رئيس الادارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى بوزارة البيئة وممثلين للمجتمع المدنى.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كانت أطلقت الحوار الوطنى للتغيرات المناخية من قلب مدينة شرم الشيخ كآلية لخلق اهتمام وطني بموضوعات تغير المناخ لجميع الفئات من امرأة وأطفال وشباب ورجال دين وإعلاميين وقادة الرأي والسياسيين، بهدف إشراك المواطن المصري في العمل المناخي، وخلق روابط بين استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وقضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط في كافة ربوع مصر والشباب والمرأة والأطفال، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها.