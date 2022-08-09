شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول للطالبات الوافدات بالأزهر فى زيارة إلى معالم الإسكندرية المختلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
زارت طالبات البعوث مكتبة الإسكندرية، حيث تعرفت الطالبات على نشأة وتاريخ المكتبة من خلال المشرف المرافق بالمكتبة، وشاهدن عرض البانوراما الحضارية ومركز القبة السماوية والمعارض والمتاحف.
ولم تخلُ الجولة من التعرف على المكتبة فقط، حيث زارت الطالبات قلعة قايتباي بالإضافة إلى متحف الأحياء المائية الذي يتضمن الأشكال النادرة من الأسماك والحيوانات البحرية المختلفة والشعاب المرجانية ذات الألوان الرائعة ، حيث التقطوا الكثير من الصور داخله ، معبرين عن سعادتهم بهذه الزيارة.
ومع تواجد الفتيات بمدينة الإسكندرية نظمت لهن جولة حرة بأحد شواطئها ، كما أقيمت مسابقة تنس الطاولة.
تأتي تلك الأنشطة ضمن مساعي الأزهر الشريف لتعريف الطالبات الوافدات بأبرز المعالم السياحية المصرية، والترفيه عنهن.