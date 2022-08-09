شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول للطالبات الوافدات بالأزهر فى زيارة إلى معالم الإسكندرية المختلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، و الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ، ورعاية محمود صبيحة رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية ، قامت طالبات البعوث بزيارة إلى معالم الإسكندرية المختلفة، وذلك في إطار فعاليات الفوج الأول للطالبات بالمعسكر الصيفي بمدينة البعوث بالإسكندرية المقام حاليا، تنفيذًا للخطة السنوية لإدارة رعاية الشباب بمدينة البعوث الإسلامية.

زارت طالبات البعوث مكتبة الإسكندرية، حيث تعرفت الطالبات على نشأة وتاريخ المكتبة من خلال المشرف المرافق بالمكتبة، وشاهدن عرض البانوراما الحضارية ومركز القبة السماوية والمعارض والمتاحف.

ولم تخلُ الجولة من التعرف على المكتبة فقط، حيث زارت الطالبات قلعة قايتباي بالإضافة إلى متحف الأحياء المائية الذي يتضمن الأشكال النادرة من الأسماك والحيوانات البحرية المختلفة والشعاب المرجانية ذات الألوان الرائعة ، حيث التقطوا الكثير من الصور داخله ، معبرين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

ومع تواجد الفتيات بمدينة الإسكندرية نظمت لهن جولة حرة بأحد شواطئها ، كما أقيمت مسابقة تنس الطاولة.

تأتي تلك الأنشطة ضمن مساعي الأزهر الشريف لتعريف الطالبات الوافدات بأبرز المعالم السياحية المصرية، والترفيه عنهن.