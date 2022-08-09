شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "ديارنا" للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الجمعة المقبل، معرض "ديارنا" للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل حتى نهاية موسم الصيف الحالي.

ويقام المعرض على مساحة 3000م، ويشارك فيه 120 عارضًا بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن معرض "ديارنا العلمين" يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى والذى يستمر على مدار شهر كامل، وتقسم فترة المعرض علي مرحلتين، مدة كل مرحلة 15 يوما يتم خلالها تغيير العارضين والمنتجات، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت نيفين القباج أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض "ديارنا" بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص كذلك علي إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض "ديارنا" يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.