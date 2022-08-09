شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البنوك: إنشاء شبكة للتواصل مع اللجان النقابية والعاملين بقطاعات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تكثيف التواجد وسط العاملين وحثهم على أداء واجباتهم الوظيفية وتوفير الأمان الوظيفي لهم في ضوء القرارات وتوجيهات القيادة السياسية الناجزة.

أكدت سولاف، فى اجتماعها النوعي الثالث مع لجان شركات التأمين والتأمينات والبورصة، أن حل المشكلات يأتى بالحوار والتفاوض مع الإدارة ويجب أن يكون للتنظيم النقابي دور وطني مشارك في المسئولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود وفقا لاحتياجات الدولة.

وأعلنت في الاجتماع عن إنشاء شبكة للتواصل الاجتماعى مع اللجان النقابية والعاملين عن طريق غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة وبالنسبة لمطالب العاملين بالتأمينات الاجتماعي المتمثلة فى مساواتهم بالقطاعات الحكومية الأخرى وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وأشارت إلى عقد اجتماع قريبا مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث هذه المطالب وعقد اجتماع آخر مع رئيس البورصة لوضع آلية للشراكة بين اللجنة النقابية والإدارة لتوفير الأمان الوظيفي.