شكرا لقرائتكم خبر عن "أوقاف الجيزة" تعقد دورة حول "المواطنة والتوعية السكانية والصحة الإنجابية" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مديرية أوقاف الجيزة، الدورة رقم 119 فى المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة يومى 8 و9 أغسطس 2022، حاضر فيها الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتورة أمانى الصياد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والدكتورة نجلاء محمد مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وداليا حسين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالجيزة، والدكتور أحمد أبو طالب مسئول الثقافة والإرشاد بمديرية أوقاف الجيزة، والشيخ محمد عثمان البسطويسي منسق دورات تنظيم الأسرة والتوعية السكانية بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الدورة تأتى فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها فى جميع المجالات، وفي ضوء التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان فى دورات المواطنة والتوعية السكانية والصحة الإنجابية.

وخلال المحاضرة أكد المحاضرون أن قوة الأسرة تتمثل في قوة البناء المادي والمعنوي لها، وأن تنظيم الأسرة سلوك حضاري راقي بين الزوجين، وقرار مشترك لا يقوم به أحد الزوجين منفردًا، بل هو قرار حكيم مبني على المعرفة، وإدراك أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على التنمية الاقتصادية والتعليمية وجميع مناحي الحياة مما يلزم بالضرورة وضع خطة عمل كبيرة وشاملة لحل تلك المشكلة.