شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى ببوركينا فاسو يتفقد مصنع أبو زعبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الدفاع وشئون المحاربين القدامي بجمهورية بوركينا فاسو شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).

في بداية الجولة التفقدية قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالترحيب بوزير دفاع بوركينا فاسو والوفد المرافق له، موضحاً أن الشركة (مصنع 300 الحربي) هي إحدى الشركات التابعة للوزارة والتي تسـاهم في إنتاج الأسلحـة الصغيـرة والمتوسطـة وذخائرهـا والمتفجرات الكهربائية وغير الكهربائية كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية المختلفة، عقب ذلك قام الوزيران بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في مجال توريد متطلبات الجانب البوركيني من المنتجات العسكرية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوجيه الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالجهات التابعة لتلبية احتياجات الجانب البوركيني الشقيق، من جانبه أكد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامي بجمهورية بوركينا فاسو أن بلاده تعتبر مصر شريكاً مهماً ورئيسياً لهم فى مواجهة الأزمات الحالية، مشيداً بالإهتمام المصري بدعم المجالات التنموية فى بوركينا فاسو.

وأبدى وزير الدفاع البوركيني رغبة بلاده في مزيد من التعاون العسكري مع الجانب المصري في إطار التزويد بالمعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب.

حضر الجولة التفقدية رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.