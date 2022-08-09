شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغسطس أخر موعد لتلقى قبول التحويلات إلكترونياً بتعليم الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن أخر موعد لتلقى قبول التحويلات إلكترونياً يوم الأربعاء 10 أغسطس علي أن يتم البت في الطلبات أول سبتمبر الكترونياً.

رابط التحويل الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة:

https://gizaresult.com/web/tran

وفى سياق أخر، ترأس أشرف سلومة وكيل الوزارة وسمية الخطيب وكيل المديرية، لجنة اختيار كودار للتعليم الفني على مستوى تعليم الجيزة وعقد مقابلات لمديري ورؤساء الأقسام بالتعليم الفني على مستوى المديرية والإدارات التعليمية، ولضخ دماء جديدة واختيار كوادر جديدة للنهوض بالتعليم الفني قاطرة التقدم والتنمية وتحقيقا لرؤية رؤيه مصر 2030.

تمت المقابلات برئاسة أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعضوية سمية الخطيب وكيل المديرية و الدكتورة ايمان هريدي عميد كليه الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ومحمد عبد الله الامين العام لنقابة المعلمين وبدوى علام رئيس مجلس الأباء والأمناء بالمديرية ومني فاروق مدير إدارة الموارد البشرية ومحمد عبد الهادى مدير إدارة الشئون القانونية.