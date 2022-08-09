مصر للطيران تسير أولى رحلاتها من شرم الشيخ لمطار معيتيقة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، تسيير أولى الرحلات الجوية الخاصة من مطار شرم الشيخ الدولي، إلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد توقف دام نحو 8 سنوات.

وقالت مصادر بمصر للطيران، استقبل مطار معيتيقة الدولى أولى الرحلات السياحية الخاصة التي تسيرها الشركة من مطار شرم الشيخ إلى هناك، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيراني المدنى بضرورة تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة الي مصر من مختلف أسواق النقل الجوى اقليميا وعالميا ، وتقديم كافة التيسييرات للقادمين إلى مطارات الجذب السياحي داخل مصر .

وكانت مصر للطيران، أعلنت أن الشركة ستبدأ تشغيل رحلات جوية خاصة بين مطاري معتيقة وشرم الشيخ الدوليين، اعتبارا من 8 أغسطس الجاري وتستمر حتى 11 أكتوبر المقبل، وذلك لنقل عدد من المجموعات السياحية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع شركة الدخيلة للخدمات السياحية في ليبيا.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، أنه تم الاتفاق على أن يتم تسيير الرحلات بين مطارى معيتيقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً وذلك علي متن طائرات مصر للطيران من طراز بوينج B737-800 التي تسع 154 راكبا بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية الليبية إلى مصر.