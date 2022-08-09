مسروقات بمليوني جنيه.. 45 ثانية ترصد أسرع سطو مسلح على متجر مجوهرات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

أقدم 4 لصوص على سرقة محل مجوهرات كبير في مدينة نيويورك الأمريكية في وضح النهار، بأسرع عملية سطو مسلح استغرقت 45 ثانية.

ورصدت كاميرات المراقبة وقوف شخص على بوابة متجر المجوهرات و3 آخرين دلفوا إلى الداخل ودمروا الزجاج المعروضة وراءه المجوهرات وسرقوا كميات كبيرة من الذهب.



وأظهر مقطع فيديو اللصوص الذين كانوا يرتدون أقنعة خلال سرقتهم مجوهرات تزيد قيمتها على مليوني دولار، حسبما ذكرته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

كما شرع أحد اللصوص في تحطيم الصناديق الزجاجية في المتجر بمطرقة، في حين قام آخران بنهب المجوهرات ووضعها داخل كيس كبير.

وقال شهود عيان إن جريمة السرقة كانت مخططة للغاية، فضربات المطرقة كانت قوية جدا إلى درجة أنهم كانوا يعتقدون أنهم يسمعون طلقات نارية.

بدورها عرضت الشرطة الأميركية مكافأة قدرها 3500 دولار لمن يُدلي بمعلومات تقود إلى القبض على اللصوص.