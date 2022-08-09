جمجمة مُهشمة.. تفاصيل قتل مسن داخل شقته بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 أشخاص بينهم سيدتين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل مسن بالقاهرة الجديدة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه "ح. م. ح" 71 عاما، وراقبوا منزله عدة أيام قبل تنفيذ الخطة، ويوم الواقعة صعدت إحدى السيدات وطرقت الباب تطلب المساعدة.

وأضافت التحقيقات أنه فور فتح الضحية للباب، انقض عليه المتهمون جميعًا وقيدوا يديه وقدميه بـ"أفيز" ثم ضربه أحدهم بآلة حديدة حتى هشموا جمجمته ثم سرقوا بعض الأموال وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد جمع المعلومات وتفريغ الكاميرات من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.