ذبحها بعد مشاجرة 15 دقيقة.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة دار السلام التحقيق مع المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي بمقتل "ت. ر" ربة منزل 32 سنة، على يد زوجها.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، حيث عثر على جثة المجني عليها وسط بركة من الدماء، وتبين إصابتها بجرح

ذبحي وعدة طعنات في البطن والصدر.

وقال شهود العيان إنه نشبت مشاجرة بين الزوج وزوجته، وسمعوا صراخها بعد اعتدائه عليها بالضرب، ولم ينجحوا في دخول الشقة لإغاثتها فأبلغوا أهلها لنجدتها، لكن صوتها خفت تمامًا بعد قرابة 15 دقيقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيق وصرَّحت بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمها لذويها لدفنها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعت أهلية المجني عليها لسماع أقوالهم.