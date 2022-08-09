فيديو.. سيدة تقود سيارة طائشة تقتل 6 بينهم امرأة حامل ورضيع في حادث مرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

لقي 6 أشخاص مصرعهم، في حادث مروري مرعب وثقته كاميرات المراقبة. والذي أظهرت تجاوز السيارة الإشارة الحمراء، بسرعة عالية عند تقاطع في منطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، الخميس الماضي، وفقا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا.

وتُظهر لقطات للحادث المرعب، الذي نشره موقع إسكاي نيوز العربية، لحظة اصطدام السيارة بسرعة "مرعبة" بعدة سيارات قبل أن تشتعل فيها النيران.

ووجهت السلطات لممرضة في وحدة العناية المركزة، كانت تقود السيارة التي تسببت بالحادث تهمة "القتل".

وأعلن ممثلو الإدعاء، أن نيكول لورين لينتون، 37 عامًا، وجهت إليها 6 تهم بالقتل وخمس تهم بالقتل العمد، بعدما تجاوزت لينتون بسيارتها من نوع مرسيدس بنز الإشارة الحمراء، بسرعة عالية عند تقاطع في منطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، الخميس الماضي، وفقا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا.

كان من بين ضحايا الحادث الستة، إمرأة حامل تدعى آشيري رايان، وابنها ألونزو البالغ من العمر 11 شهرًا، ووالد الطفل رينولد ليستر

وقال أفراد الأسرة لـمحطة فوكس، إن الأسرة كانت في طريقها إلى فحص الحمل عندما وقع الحادث.

وفي بيان صدر الاثنين، وصف المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس جورج غاسكون الحادث بأنه "مأساوي".

ولم يكشف حتى الآن إذا ما كانت الممرضة "الطائشة" قد كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أثناء قيامها بالحادث القاتل.