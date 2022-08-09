اندلاع حريق بشقة أمام كافيه شهير في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في وحدة سكنية مواجهة لكافيه شهير بمنطقة الدقي.
تلقى مأمور قسم الدقي إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 47 ش مصدق أمام كوستا كافيه.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.
حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.