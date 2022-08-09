خلافات على بيع مخدرات.. كشف ملابسات العثور على جثة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمحافظة المنوفية، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع) ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة المركز مصاب بطلق ناري "خرطوش"، والعثور بين طيات ملابسه على لفافة بها مخدر الهيروين.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية إلى حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "المجني عليه وثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية" – طرف ثاني "شخصين") لخلافات مالية بينهم حول بيع المواد المخدرة، وأطلق خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني عيار ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته ولاذ الطرف الثاني بالهرب.

وعقب ذلك قام الطرف الأول بالاستعانة بأحد الأشخاص (" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية)، وقاموا بوضع الجثة داخل دراجة نارية "تروسيكل" والتخلص منه بإلقائه بمكان العثور نظير مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الـمُشار إليه، وضُبط بحوزتهم ( 2 بندقية خرطوش - فرد محلي – 3 طلقات نارية – 750 جرام لمخدر الهيروين - دراجتين ناريتين – 5 هواتف محمولة).

كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" الـمُستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.