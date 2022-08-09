"نحاس وحديد وخردة".. 4 أشخاص وراء سرقة مصنع في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة من داخل مصنع بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا بسرقة (كمية من النحاس والحديد والخردة) من داخل مصنع كائن بدائرة القسم وكذا (اسطوانة بوتاجاز – تليفزيون - 2 هاتف محمول - مبلغ مالي "خاصين بحارس المصنع).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بكونه مغلق ومتوقف نشاطه واستقلوا سيارة ربع نقل ملك والد أحدهم وتوجهوا للمصنع وارتكبوا الواقعة ولاذوا بالهرب.

وبإرشادهم أمكن العثور على المسروقات والسيارة الـمُستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.